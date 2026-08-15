América Femenil vs Puebla en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de las Águilas.

Conoce las posibles alineaciones del partido América Femenil vs Puebla que se juega el sábado 15 de agosto como parte del Grupo B.

América Femenil vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 3

El pronóstico del América Femenil vs Puebla es victoria de la escuadra local 5-0 en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: América Femenil 5-0 Puebla

América Femenil vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el América Femenil vs Puebla.

América Femenil

Portera: Itzel Velasco

Defensas: Jana Gutiérrez, Annia Mejía y Karina Rodríguez

Mediocampistas: Montse Saldívar, Chidinma Okeke, Irene Guerrero y Mariela Ramos

Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Sarah Luebbert

América Femenil es líder del Apertura 2026 (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

Puebla

Portera: Renata Masciarelli

Defensas: Lia Martínez, Yulexi Díaz y Dulce Martínez

Mediocampistas: Adaira Nakano, Laura Herrera, Zara Domínguez y Hanna Osorio

Delanteras: Abigail López, Diana Salmorán y Juliet Nalukenge

América Femenil vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3

América Femenil vs Puebla abrirán la actividad sabatina de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Partido programado el 15 de agosto a las 15:45 horas por ViX y YouTube.