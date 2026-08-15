América Femenil vs Puebla en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de las Águilas.
Conoce las posibles alineaciones del partido América Femenil vs Puebla que se juega el sábado 15 de agosto como parte del Grupo B.
América Femenil vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 3
El pronóstico del América Femenil vs Puebla es victoria de la escuadra local 5-0 en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico del partido: América Femenil 5-0 Puebla
América Femenil vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el América Femenil vs Puebla.
América Femenil
- Portera: Itzel Velasco
- Defensas: Jana Gutiérrez, Annia Mejía y Karina Rodríguez
- Mediocampistas: Montse Saldívar, Chidinma Okeke, Irene Guerrero y Mariela Ramos
- Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Sarah Luebbert
Puebla
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: Lia Martínez, Yulexi Díaz y Dulce Martínez
- Mediocampistas: Adaira Nakano, Laura Herrera, Zara Domínguez y Hanna Osorio
- Delanteras: Abigail López, Diana Salmorán y Juliet Nalukenge
América Femenil vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3
América Femenil vs Puebla abrirán la actividad sabatina de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Partido programado el 15 de agosto a las 15:45 horas por ViX y YouTube.
- Partido: América Femenil vs Puebla
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Instalaciones Club América
- Transmisión: ViX y YouTube