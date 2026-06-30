El partido México vs Ecuador en el Mundial 2026 se disputa en un contexto marcado por la ruptura diplomática ocurrida en abril de 2024, tras la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas.

Este hecho fue considerado una violación a la Convención de Viena, lo que llevó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a romper relaciones.

Dos años después, las tensiones entre México y Ecuador persisten con demandas internacionales y medidas comerciales que aún no han sido resueltas.

POLICÍA DE ECUADOR IRRUMPE EN EMBAJADA MEXICANA Y DETIENE A JORGE GLAS (Tomada de X)

¿Por qué México y Ecuador no tienen relaciones diplomáticas?

La razón se debe a la incursión de efectivos policiales en la Embajada de México en Ecuador, con el fin de capturar al ex vicepresidente Jorge Glas.

El mencionado Jorge Glas se dirigió a la Embajada de México y Ecuador en diciembre de 2023, solicitando asilo político tras ser acusado y enfrentar cargos de corrupción.

Autoridades mexicanas no dieron el asilo de manera inmediata, fue hasta el 5 de abril de 2024 que se concedió la protección diplomática al ex vicepresidente.

Fue ese mismo día que la policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México, capturando a Jorge Glas, lo cual fue señalado como una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Al día siguiente, el 6 de abril de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones con Ecuador y retiró al personal diplomático.

En dos años la relación diplomática entre ambos países no ha mejorado, al grado que Ecuador impuso un 27% de aranceles a los productos de México en 2025.

Acto que fue visto con ironía por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual se limitó a mencionar “los camarones de Sinaloa son más ricos que los de Ecuador”.

Jorge Glas (JOHN THYS / AFP)

México interpuso una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador; el gobierno mexicano interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia el 11 de abril de 2024.

México acusó a Ecuador de violar el derecho internacional, además de solicitar la reparación del daño por el asalto a la embajada.

Un mes después, el 23 de mayo de 2024, la Corte Internacional señaló que Ecuador tiene la obligación de proteger la embajada mexicana.

Fuera de esto no se ha resuelto nada más del caso al día de hoy, más allá que posteriormente Ecuador demandó a México por dar asilo a Jorge Glas.