Previo al partido de México vs Ecuador de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los aficionados mexicanos a ser respetuosos con la Selección de Ecuador, luego de que se reportaran incidentes en el hotel donde se hospeda el equipo sudamericano en la CDMX.

Claudia Sheinbaum pidió dejar de lado las diferencias políticas entre ambos países y subrayó que el futbol debe vivirse con respeto y convivencia.

El partido México vs Ecuador se jugará este 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Banorte.

Claudia Sheinbaum pide respeto a Ecuador ante su partido con México

La reacción que los mexicanos tuvieron a un partido de México vs Ecuador en el Mundial 2026, llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a recordar que debe haber respeto, aludiendo a dejar de lado las diferencias políticas entre los países.

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