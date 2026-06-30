Jesús Gallardo, lateral izquierdo de la selección mexicana, aseguró que buscarán hacer historia en el México vs Ecuador y así “darle muchas alegrías a la afición”.

De acuerdo con el lateral izquierdo, en el partido de dieciseisavos de final el apoyo de la afición será clave para que la selección pueda hacer historia en el Mundial 2026.

El partido México vs Ecuador es este 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Banorte; se juegan el pase a octavos de final.

“Estamos en nuestra casa y con nuestra gente”: Jesús Gallardo destaca importancia del apoyo en el México vs Ecuador

Jesús Gallardo señaló previo al México vs Ecuador que el apoyo de la afición en este partido de eliminación es muy importante para la selección.

De acuerdo con el jugador del Toluca, la selección mexicana está acostumbrada a jugar con mucha gente, y ahora “estamos en nuestra casa y con nuestra gente”.

Por ello, resaltó que se enfocarán en “hacer las cosas bien dentro de la cancha” como ocurrió en la fase de grupos.

“Estamos acostumbrados a jugar con mucha gente en México. Estamos en nuestra casa y con nuestra gente. Nos enfocarnos en hacer las cosas bien dentro de la cancha” Jesús Gallardo

Asimismo, el futbolista resaltó que han sentido el apoyo de los aficionados desde las etapas previas del Mundial 2026 por lo que “queremos darle muchas alegrías”.

“Queremos hacer historia”: Jesús Gallardo asegura que la selección buscará ganar el México vs Ecuador

Por otra parte, Jesús Gallardo compartió que los jugadores de México mantienen la ilusión de pasar a la siguiente fase del Mundial 2026.

En este sentido, aseveró que quieren “hacer historia” y están enfocados en enfrentar y ganar al rival que tengan enfrente.

Asimismo, aseguró que, con la afición de su lado, tratarán de hacer historia en el fútbol internacional.