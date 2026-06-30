El ambiente previo al México vs Ecuador en el Mundial 2026 ya es explosivo, pues mientras las aficiones se enfrentan en redes sociales, el entrenador argentino de Ecuador, Sebastián Beccacece, no se guardó nada y criticó los problemas logísticos que afectaron a su delegación en el traslado a la CDMX.

Desde que se definió el cruce de dieciseisavos, la tensión no para de subir, pues México llega como líder invicto del Grupo A con 9 puntos en el Mundial 2026, mientras Ecuador clasificó como uno de los mejores terceros.

Sobre el papel, el Tri es favorito, pero el partido se perfila como uno de los más parejos y apasionantes de esta fase y ahora, Sebastián Beccacece explota por la logística de su vuelo a CDMX.

Beccacece arde contra la logística del Mundial 2026

En conferencia de prensa, Sebastián Beccacece no ocultó su molestia: “Un vuelo que era de 3 horas y media terminó siendo de 9 horas”.

El estratega ecuatoriano dejó en claro que estos inconvenientes afectan la preparación de su equipo ante un rival local que jugará con el respaldo del Estadio Azteca.

México vs Ecuador se enfrentan por el pase a los octavos de final del Mundial 2026 (David Leah / David Leah)

La polémica se suma a otros temas calientes como la distribución de boletos en el México vs Ecuador, la designación arbitral de Slavko Vinčić y el debate sobre las plantillas.

La previa del México vs Ecuador se ha convertido en una de las más intensas del torneo, con quejas que van desde lo deportivo hasta lo organizativo.

Del lado ecuatoriano, se espera una alineación con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia y Gonzalo Plata, buscando dar la sorpresa ante un México impulsado por su afición y el buen momento mostrado en la fase de grupos del Mundial 2026.