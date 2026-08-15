Pumas vs Querétaro abren la actividad dominical en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, este 16 de agosto a 12 horas. Transmite ViX.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
Pumas vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El domingo 16 de agosto de 2026 continúa la Jornada 4 de la Liga MX con el Pumas vs Querétaro, en punto de las 12 horas.
Pumas vs Querétaro: Canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El partido Pumas vs Querétaro podrá verse a través de la señal de ViX.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Pumas y Querétaro a la Jornada 4 de la Liga MX?
Pumas y Querétaro han tenido un buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX, torneo en el que suman 6 puntos cada uno.
Antes de jugar la Leagues Cup 2026, Pumas derrotó a FC Juárez en la Jornada 3 para llegar a seis unidades en el cuarto lugar del Apertura 2026.
Querétaro también tiene dos triunfos en el torneo local y llega a la Jornada 3 tras derrotar a Tigres.