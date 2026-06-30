La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal a la organización del Mundial 2026 por la actitud de los aficionados mexicanos que se manifestaron afuera del hotel de concentración de su selección en la CDMX.

“La FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas” Federación de Futbol de Ecuador

Los hinchas hicieron ruido con cánticos, música y porras para impedir el descanso de Ecuador previo al partido contra México.

La federación de Ecuador calificó estos actos como antideportivos y pidió que prevalezcan el respeto, la sana competencia y el fair play, en un duelo clave por el pase a octavos.

Federación Ecuatoriana presenta queja por aficionados mexicanos en el hotel previo al México vs Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol señaló que las acciones de la afición de México dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar.

La federación de Ecuador confío en “que los hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play”.

México vs Ecuador se miden este martes 30 de junio en el Estadio Banorte, con el pase a los octavos de final en disputa.

Federación Ecuatoriana presenta queja por aficionados mexicanos en el hotel previo al México vs Ecuador (Especial)

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