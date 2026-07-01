Sebastián Beccacece dejó de ser el director técnico de la Selección de Ecuador tras ser eliminado por México en el Mundial 2026.

El ahora ex entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, no superó el reto de llevar a Ecuador a una participación histórica en el Mundial 2026.

Tras la derrota con México, Sebastián Beccacece aceptó que México fue superior en el primer tiempo, y Ecuador no encontró el gol para meterse en la pelea por el partido.

“Los resultados son los que mandan. Hoy toca despedirme de una familia hermosa pero lo hago con mucha gratitud” Sebastián Beccacece, ex entrenador de Ecuador

Confirma Sebastián Beccacece su salida de la selección de Ecuador

El estratega argentino Sebastián Beccacece confirmó tras la derrota ante México, el término de su ciclo como DT de Ecuador debido a la finalización de su contrato, ligado al resultado de la TRI en el Mundial 2026.

Ecuador cayó eliminado 0-2 ante México en la ronda de los dieciseisavos de final, y Beccacece asumió la responsabilidad total del planteamiento del primer tiempo, aclaró que se marcha en paz y agradecido con el grupo.

Además de la baja del entrenador, el histórico delantero Enner Valencia también anunció que pone fin a su etapa con el combinado nacional.

Sebastián Beccacece se va de la selección de Ecuador (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

El ciclo de Sebastián Beccacece con Ecuador dejó buenos números

El balance de Sebastián Beccacece como entrenador de Ecuador dejó números aceptables, pero fue muy cuestionado por afición y prensa de ese país.

Beccacece entregó una histórica victoria contra Alemania en la fase de grupos del torneo, y se va tras dirigir 24 partidos, con 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas.