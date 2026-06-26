Sebastián Beccacece es un entrenador argentino de futbol que actualmente dirige a la Selección de Ecuador, equipo con el que encabeza un proyecto de renovación y consolidación.

En junio de 2026, Beccacece volvió a colocarse en el foco internacional por su trabajo durante el Mundial 2026, donde Ecuador destacó por su orden defensivo, intensidad y competitividad en la fase de grupos.

¿Quién es Sebastián Beccacece?

Sebastián Andrés Beccacece es un director técnico argentino que alcanzó la élite del futbol sin haber desarrollado una carrera como futbolista profesional.

Desde muy joven decidió enfocarse en la dirección técnica, construyendo una reputación basada en el estudio táctico, la preparación física y el análisis del juego.

Durante más de una década fue el principal asistente de Jorge Sampaoli, con quien conquistó la Copa Sudamericana con Universidad de Chile y la Copa América 2015 con la selección chilena.

Como entrenador principal, uno de sus mayores logros llegó en 2021, cuando llevó a Defensa y Justicia a conquistar la Recopa Sudamericana tras vencer al Palmeiras.

¿Qué edad tiene Sebastián Beccacece?

Sebastián Andrés Beccacece nació el 17 de diciembre de 1980 en Rosario, Argentina. En 2026 tiene 45 años.

¿Sebastián Beccacece tiene pareja?

Sí. Sebastián Beccacece mantiene una relación sentimental de perfil reservado y evita exponer su vida privada públicamente.

Anteriormente estuvo casado y mantiene una buena relación con su exesposa, especialmente por el bienestar de su familia.

¿Qué signo zodiacal es Sebastián Beccacece?

Sebastián Beccacece nació el 17 de diciembre, por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

Sagitario pertenece al elemento fuego y suele asociarse con personas optimistas, apasionadas, competitivas y en constante búsqueda de nuevos retos.

¿Sebastián Beccacece tiene hijos?

Sí. El entrenador argentino tiene dos hijas.

En distintas entrevistas ha señalado que su familia representa una de sus principales motivaciones, pese a las constantes mudanzas que implica su carrera profesional.

¿Qué estudió Sebastián Beccacece?

Sebastián Beccacece orientó su formación desde muy joven hacia la dirección técnica, convencido de que su futuro estaría en los banquillos.

Obtuvo el título oficial de director técnico en la Escuela de Directores Técnicos de Rosario, perteneciente a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Posteriormente complementó su preparación con cursos especializados en metodología de entrenamiento, análisis táctico y videoanálisis, influenciado por la escuela futbolística rosarina y las ideas de Marcelo Bielsa.

¿En qué ha trabajado Sebastián Beccacece?

Sebastián Beccacece ha desarrollado una carrera ascendente como entrenador, pasando por clubes de Argentina, Perú, Chile, España y selecciones nacionales.