Michel Kuka Mboladinga, mejor conocido como “Lumumba Vea”, confirmó a través de sus redes sociales que estará presente en el partido de Congo contra Colombia del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara.

Tras perderse el debut ante Portugal por las restricciones de ingreso a Estados Unidos debido al brote de ébola, el aficionado-performer llegó a México el 22 de junio.

Reconocido por su performance inmóvil en homenaje a Patrice Lumumba, se espera que ocupe un lugar destacado en la tribuna para apoyar a los Leopards.

Lumumba Vea llegó a Guadalajara para el partido de Congo ante Colombia

Desde la noche del 22 de junio, Lumumba Vea dio a conocer a sus seguidores que ya se encuentra en Guadalajara para el partido de Congo ante Colombia del Mundial 2026.

Lumumba Vea agradeció a todo el mundo por llegar bien a Guadalajara, además de compartir algunos momentos curioso previo al Congo ante Colombia del Mundial 2026.

Como el haberse encontrado con un aficionado de Colombia, con el cual platicó algunos minutos; además de tomarse fotos y un video.

Asimismo tampoco perdió la oportunidad de posar a su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de la manera tan característica como lo hace para apoyar a Congo.

Se espera que Lumumba Vea tenga un lugar privilegiado en la tribuna del estadio para que se le pueda ver apoyando a la selección de su país.

😂 🇨🇩🇨🇴

À mon arrivée à l'aéroport au Mexique, j'ai croisé cet ami colombien qui ne fait que me parler de Colombia and Congo 🤦🏿‍♂️😅



Le rendez-vous est pris ce 23 Juin 2026.



Abonnez-vous sur ma nouvelle chaîne YouTube via ce lien 🔗 https://t.co/PKXj2vFxmg@LumumbaVEA01 🙋🏿‍♂️🇨🇩 pic.twitter.com/2pzkRR1HGA — Lumumba VEA (@LumumbaVEA01) June 22, 2026

¿Por qué Lumumba Vea no estuvo en el debut de Congo ante Portugal?

Como ya mencionamos, este es el Congo contra Colombia será el primer partido del Mundial 2026 que contará con la presencia de Lumumba Vea.

Debido a las restricciones de Estados Unidos, que solo permite el ingreso de ciudadanos de Congo tras 21 días de cuarentena en otro país, Lumumba Vea no estuvo en el Congo contra Portugal.

Dicha restricción fue impuesta ante el brote de ébola que se dio en la nación africana a inicios de 2026, como una manera de evitar la propagación en suelo estadounidense.

Muchos aficionados extrañaron la presencia de Lumumba Vea, pues se hizo famoso por su manera tan peculiar de animar a la selección de su país.

Pues durante los 90 minutos de partido, posa como la estatua de Patrice Lumumba, primer Jefe de Gobierno de Congo y líder independentista.