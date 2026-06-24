La Selección de Colombia enfrentó a República Democrática del Congo en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo K de la competencia.

Marcador: Colombia 1-0 Congo.

Colombia vs Congo: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026

El partido Colombia vs Congo en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección de Conmebol.

Así fueron los goles del partido Colombia vs Congo:

Minuto 76: Gol de Daniel Muñoz (Colombia)

¿Cómo va el Grupo K del Mundial 2026?

Tras el partido Colombia vs Congo, así va la clasificación del Grupo K del Mundial 2026.

Así va el Grupo K:

Colombia | 6 puntos Portugal | 4 puntos Congo | 1 punto Uzbekistán | 0 puntos

Colombia derrota al Congo y es líder del Grupo K. (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

¿Cuándo vuelven a jugar Colombia y Congo en el Mundial 2026?

Colombia y República Democrática del Congo vuelven a jugar en el Mundial 2026 el sábado 27 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.

Colombia enfrentará a la selección de Portugal, mientras que Congo vs Uzbekistán será el otro partido del Grupo K del Mundial 2026.