Colombia derrota al Congo y es líder del Grupo K.

La Selección de Colombia enfrentó a República Democrática del Congo en la Jornada 2 del Mundial 2026 como parte del Grupo K de la competencia.
Marcador: Colombia 1-0 Congo.
Colombia vs Congo: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026
El partido Colombia vs Congo en la Jornada 2 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección de Conmebol.
Así fueron los goles del partido Colombia vs Congo:
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- Minuto 76: Gol de Daniel Muñoz (Colombia)
¿Cómo va el Grupo K del Mundial 2026?
Tras el partido Colombia vs Congo, así va la clasificación del Grupo K del Mundial 2026.
Así va el Grupo K:
- Colombia | 6 puntos
- Portugal | 4 puntos
- Congo | 1 punto
- Uzbekistán | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Colombia y Congo en el Mundial 2026?
Colombia y República Democrática del Congo vuelven a jugar en el Mundial 2026 el sábado 27 de junio, en la Jornada 3 de la competencia.
Colombia enfrentará a la selección de Portugal, mientras que Congo vs Uzbekistán será el otro partido del Grupo K del Mundial 2026.