Congo vs Uzbekistán se enfrentan en su último primer partido del Grupo K en el Mundial 2026. Transmite ViX el sábado 27 de junio a las 17:30 horas.
- Partido: Congo vs Uzbekistán
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Atlanta
- Transmisión: ViX
Congo vs Uzbekistán: Día para ver el partido del Grupo K del Mundial 2026
El sábado 27 de junio de 2026 será el partido Congo vs Uzbekistán del Mundial 2026, tercer primer duelo de ambas selecciones del Grupo K.
Congo vs Uzbekistán: Hora para ver el partido del Grupo K del Mundial 2026
Congo vs Uzbekistán iniciará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México en el Estadio de Atlanta, Estados Unidos.
Congo vs Uzbekistán: Canal para ver el partido del Grupo K del Mundial 2026
Congo vs Uzbekistán podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Congo vs Uzbekistán
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Atlanta
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Congo y Uzbekistán a la Jornada 3 del Mundial 2026?
Congo y Uzbekistán comparten el Grupo K del Mundial 2026 con Portugal y Colombia.
A la Jornada 3 del Mundial 2026, Congo y Uzbekistán llegan en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo.