Tedros Adhanom, director general de la OMS, envió un mensaje actualizando la situación que se vive en África por el brote de ébola.
El también biólogo e infectólogo aseguró que es posible detener la epidemia actual gracias a la experiencia en el Congo y África para frenar brotes importantes de ébola en años pasados.
Adhamon enfatizó que las acciones importantes también implican detener futuros brotes de la enfermedad que continúa propagándose principalmente en el Congo y Uganda.
Situación internacional por brote de ébola en el Congo
En su reporte, Tedros Adhamon mantiene la siguiente evaluación de riesgo a nivel internacional por el actual brote de ébola:
- Muy alto en República Democrática del Congo (RDC)
- Alto para África Central y Oriental
- Moderada a nivel mundial
De acuerdo con los datos más recientes reportados por autoridades sanitarias congoleñas, la OMS y organizaciones internacionales, se reportan:
- 363 casos confirmados
- 1,241 casos sospechosos
- 62 muertes confirmadas
- 291 muertes sospechosas
- 11 casos confirmados en Uganda
- 34 casos sospechosos en Uganda
- 1 muerte confirmada en Uganda
- 4 muertes sospechosas en Uganda
El ébola en África: principales brotes del virus hasta la fecha
Desde el descubrimiento del ébola en 1976, África ha enfrentado múltiples brotes del virus que han surgido periódicamente.
El virus del Ébola, el virus del Sudán y el virus de Bundibugyo, son los tres responsables de la mayoría de los grandes brotes en el continente africano:
- 1976: primeros casos documentados en Yambuku y Nazara (602 casos notificados)
- 1995: brote en Kiktwi y RDC (315 casos notificados)
- 2000: epidemia en en el distrito de Gulu, Uganda (425 casos notificados)
- 2007: brotes en Kasai Occidental y en Bundibugy (395 casos notificados)
- 2012: brotes en provincia Oriental y Uganda (68 casos notificados)
- 2013-2016: epidemia histórica de África Occidental, centrada principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona, expandiéndose a otros países (28 mil 610 casos reportados)
- 2018-2020: brote prolongado y complejo en Kivu del Norte y la provincia de Ituri (3 mil 654 casos notificados)
- 2021-2023: Brotes esporádicos en Guinea, la RDC y Uganda (216 casos notificados)