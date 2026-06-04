Tedros Adhanom, director general de la OMS, envió un mensaje actualizando la situación que se vive en África por el brote de ébola.

El también biólogo e infectólogo aseguró que es posible detener la epidemia actual gracias a la experiencia en el Congo y África para frenar brotes importantes de ébola en años pasados.

Adhamon enfatizó que las acciones importantes también implican detener futuros brotes de la enfermedad que continúa propagándose principalmente en el Congo y Uganda.

Situación internacional por brote de ébola en el Congo

En su reporte, Tedros Adhamon mantiene la siguiente evaluación de riesgo a nivel internacional por el actual brote de ébola:

Muy alto en República Democrática del Congo (RDC)

Alto para África Central y Oriental

Moderada a nivel mundial

De acuerdo con los datos más recientes reportados por autoridades sanitarias congoleñas, la OMS y organizaciones internacionales, se reportan:

363 casos confirmados

1,241 casos sospechosos

62 muertes confirmadas

291 muertes sospechosas

11 casos confirmados en Uganda

34 casos sospechosos en Uganda

1 muerte confirmada en Uganda

4 muertes sospechosas en Uganda

Controles de higiene contra el virus del ébola en Kanyaruchinya, en la RD Congo. (MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EFE / EPA / EFE)

El ébola en África: principales brotes del virus hasta la fecha

Desde el descubrimiento del ébola en 1976, África ha enfrentado múltiples brotes del virus que han surgido periódicamente.

El virus del Ébola, el virus del Sudán y el virus de Bundibugyo, son los tres responsables de la mayoría de los grandes brotes en el continente africano: