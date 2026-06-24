Tras la derrota de la República Democrática del Congo frente a Colombia en la Jornada 2 del Grupo K del Mundial 2026, el emblemático aficionado Lumumba Vea envió un mensaje de ánimo: “Nos vemos contra Uzbekistán”.

“Somos soldados. No nos rendiremos sin intentarlo hasta el fin” Lumumba Vea

Con su estilo de “soldado inmóvil”, aseguró que la selección congoleña no se rendirá y que luchará como auténticos leopardos en su último partido de la fase de grupos.

Aunque Congo ya no tiene opciones de avanzar, la afición mantiene la esperanza de cerrar con orgullo ante Uzbekistán el sábado 27 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Atlanta, Estados Unidos.

“No nos rendiremos”, aseguró Lumbumba Vea tras derrota; va por el triunfo contra Uzbekistán

Lumumba Vea aseguró que la selección del Congo no se rendirá sin luchar hasta el fin en la justa deportiva.

Previo al último partido de la fase de grupos, el aficionado del Congo aprovechó para felicitar a su selección y asegurar que “lucharon como auténticos leopardos”.

“¡Enhorabuena a todo el equipo por este partido, que fue tan exigente físicamente como técnicamente! Lucharon como auténticos leopardos… Nos vemos contra Uzbekistán” Lumumba Vea

A pesar del resultado contra Colombia, el fanático más emblemático de la República Democrática del Congo señaló que aún falta el partido contra Uzbekistán y apuesta por el triunfo de su selección el próximo 27 de junio.

Asimismo, agradeció el “gran amor” que ha demostrado toda la afición del Congo, así como por aquellos aficionados alrededor del mundo que han apoyado a su selección de manera desinteresada.

“¡Enhorabuena al pueblo congoleño que demostró su gran amor por este hermoso país!" Lumumba Vea

Gracias a todas las personas alrededor del mundo que nos han apoyado desinteresadamente, que han estado con nosotros desde el principio y que siguen haciéndolo hasta el día de hoy”.

El mensaje de Lumumba Vea previo al partido del Congo contra Uzbekistán (Lumumba Vea/ Instagram)

Lumumba Vea reconoce a la selección de Colombia por su triunfo; “no fue fácil vencernos”

Por otra parte, Lumumba Vea reconoció el triunfo de Colombia y aseguró que lucharon con valentía porque “no fue fácil vencernos

“¡Enhorabuena a los colombianos que lucharon con valentía para derrotarnos! Saben que no fue fácil vencernos” Lumumba Vea

Este enfrentamiento terminó con un marcador 1-0, dándole 3 puntos a la selección colombiana.

La selección del Congo vio coartado su sueño mundialista pues aunque gane contra Uzbekistán no pasará a la siguiente ronda en el Mundial 2026.

Con un último partido por jugar, la tabla de posiciones del Grupo K se encuentran de la siguiente manera: