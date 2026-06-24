Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, perdió su cuenta de X a pocos días del último partido de la selección del Congo en el Mundial 2026.

La suspensión de su cuenta se da en el momento más importante para la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, pues se acerca su última participación.

Suspenden cuenta de X de Lumumba Vea en momento crucial del Mundial para el Congo

La cuenta de X de Lumumba Vea, el reconocido aficionado que realiza un performance durante los partidos de la República Democrática del Congo, fue suspendida el 23 de junio.

Suspenden la cuenta de X de Lumumba Vea (Captura de pantalla)

Esto ocurre solo 4 días antes del partido del Congo vs Uzbekistán, el último enfrentamiento de ambas selecciones en este Mundial 2026, pues ninguna pasará a la siguiente fase.

El aficionado de la selección del Congo no se ha pronunciado sobre la suspensión de su cuenta de X; sin embargo, se mantiene activo en redes sociales como:

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Lumumba Vea señaló recientemente que su selección perdió una guerra pero no la batalla en este Mundial, pues ha luchado con todo en los enfrentamientos contra Portugal y Colombia.

Por ello, resaltó que no se van a ir sin luchar y “sin intentarlo hasta el final” por lo que espera que la selección de la República Democrática del Congo cierre su participación con un triunfo más.