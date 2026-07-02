El aficionado Lumumba Vea lamentó la derrota de RD Congo, asegurando que el equipo los hizo soñar en el Mundial 2026.

Vía redes, Michel Kuka Mboladinga, quien se hizo famoso por aparecer en los partidos y permanecer inmóvil vestido como Patrice Lumuba, mandó un emotivo mensaje reconociendo a “Los Leopardos” del Congo que cayeron ante Inglaterra.

“Una derrota dolorosa, pero estoy orgulloso de ustedes. Queridos amigos congoleños. Fue en esta competición donde comprendí personalmente por qué se les llama LOS LEOPARDOS. Lucharon como auténticos leopardos, con furia, determinación y un ataque sorpresa cuando menos se lo esperaba el mundo." Lumumba Vea

Lumumba Vea lamenta la derrota de RD Congo

En su mensaje a RD Congo, Lumbumba Vea agradeció de todo corazón a su selección. Además, expresó el orgullo que tiene su país por tenerlos a ellos como embajadores de su fútbol a nivel internacional.

“Nos hicieron soñar, nos dieron esperanza para creer hasta el final, incluso contra los grande de esta competición.” Lumbumba Vea

Lumumba Vea no pudo acudir al partido de RD Congo vs Inglaterra que se disputó en el Estadio Atlanta debido a que Estados Unidos le negó la visa de ingreso.

Lumumba Vea lamenta la derrota de RD Congo (@lumumbaveaofficiel / Instagram)

Al final, la República Democrática del Congo cayó 1-2 contra Inglaterra, concluyendo así su participación en el Mundial 2026 y quedándose en la ronda de dieciseisavos de final.

La Selección de RD Congo fue una de las gratas sorpresas durante el Mundial 2026.

Después de 52 años, el equipo africano regresó a un Mundial ; su participación previa había sido en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.

RD Congo logró en el Mundial 2026 clasificarse a la fase de eliminación directa por primera vez en su historia, al sumar 4 puntos en el Grupo K.

La cosecha de RD Congo se dio al vencer a Uzbekistán y empatar contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Junto a la buena participación de la Selección del Congo, también se popularizó la aparición de Lumumba Vea al realizar un performance de estatua viviente donde recordaba al líder de la independencia congoleña.