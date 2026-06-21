Colombia vs Congo se enfrentan el martes 23 de junio en el Grupo K en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN a las 20 horas.

Partido: Colombia vs Congo

Fase: Fase de grupos

Fecha: Martes 23 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Guadalajara

Transmisión: ViX

Colombia vs Congo: A qué hora ver el partido del Grupo K del Mundial 2026

El martes 23 de junio de 2026 será el partido Colombia vs Congo del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo K.

Colombia vs Congo: ¿Dónde ver el partido del Grupo K del Mundial 2026?

Argentina vs Austria iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México.

El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Colombia vs Congo

Fase: Fase de grupos

Fecha: Martes 23 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Guadalajara

Transmisión: ViX

James Rodríguez con la selección de Colombia (Fernando Vergara / AP)

¿Cómo quedaron Colombia y Congo en su debut en el Mundial 2026?

Colombia y Congo comparten el Grupo K del Mundial 2026 con las selecciones de Portugal y Uzbekistán.

Colombia sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 venciendo a Uzbekistán, mientras que Congo empató con Portugal.