Colombia vs Congo se enfrentan el martes 23 de junio en el Grupo K en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN a las 20 horas.
- Partido: Colombia vs Congo
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 23 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Guadalajara
- Transmisión: ViX
Colombia vs Congo: A qué hora ver el partido del Grupo K del Mundial 2026
El martes 23 de junio de 2026 será el partido Colombia vs Congo del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo K.
Colombia vs Congo: ¿Dónde ver el partido del Grupo K del Mundial 2026?
Argentina vs Austria iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México.
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El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Colombia vs Congo
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Martes 23 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Guadalajara
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Colombia y Congo en su debut en el Mundial 2026?
Colombia y Congo comparten el Grupo K del Mundial 2026 con las selecciones de Portugal y Uzbekistán.
Colombia sumó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 venciendo a Uzbekistán, mientras que Congo empató con Portugal.