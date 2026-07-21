Lumumba Vea expresó su agradecimiento a México luego de su reciente visita a Guadalajara, Jalisco durante el Mundial 2026, por lo que escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales a través de su cuenta de X, destacando el cariño recibido por el público mexicano.

“Gracias México. Se trata de tu hospitalidad, tu amor, tu humanidad.“, escribió Lumumba Vea en una publicación que rápidamente comenzó a recibir reacciones de sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de afecto y buenos deseos para el artista Michel Nkuka Mboladinga.

Lumumba Vea agradece a México y destaca la hospitalidad de Guadalajara

Con este mensaje, Lumumba Vea dejó claro el impacto que tuvo su paso por Guadalajara durante el Mundial 2026, una de las ciudades más importantes de México y un destino frecuente para artistas internacionales debido a la calidez de su público.

Lumumba Vea publica un mensaje de agradecimiento a México en X durante su estadía por el Mundial 2026 (@JumbaDrc / X )

Aunque el artista famoso por permanecer inmóvil durante los 90 minutos de los partidos en el Mundial 2026, Lumumba Vea no ofreció más detalles sobre que otras actividades realizó durante su estancia en Guadalajara.

No obstante, las palabras de Lumumba Vea reflejan el agradecimiento por la recepción que encontró en México durante el Mundial 2026 al ser una de las tres sedes para el torneo deportivo más grande del mundo, resaltando valores como la hospitalidad, el amor y la humanidad.

La publicación de Lumumba Vea en X se hizo viral y reforzó el vínculo que mantiene con sus seguidores tanto mexicanos como de otras nacionalidades, quienes aprovecharon el mensaje para invitarlo a regresar y continuar compartiendo momentos con el público nacional.

El mensaje de Lumumba Vea se suma a las múltiples muestras de cariño que diversas figuras internacionales han dedicado a México tras visitar el país en los días del Mundial 2026, reconociendo la calidez de su gente y la experiencia vivida durante su estancia en ciudades como Guadalajara.