Portugal vs Congo se enfrentan en su primer partido del Grupo K en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 17 de junio a las 11 horas.

Partido: Portugal vs Congo

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: NRG Stadium

Transmisión: ViX

Portugal vs Congo: Día del partido del Grupo K del Mundial 2026

El miércoles 17 de junio de 2026 será el partido Portugal vs Congo del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo K.

Portugal vs Congo: Hora para ver el partido del Grupo K del Mundial 2026

Portugal vs Congo iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México en el NRG Stadium, de Texas, Estados Unidos.

Portugal vs Congo: Canal para ver el partido del Grupo K del Mundial 2026

Portugal vs Congo podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Portugal vs Congo

Fase: Fase de grupos

Fecha: Miércoles 17 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: NRG Stadium

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Portugal y Congo en el Mundial 2026?

Portugal y Congo se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Portugal y Congo comparten el Grupo K junto a Colombia y Uzbekistán, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.