Aficionados colombianos llenan Guadalajara previo al partido ante Congo en el Mundial 2026

Cientos de aficionados colombianos están llenando la ciudad de Guadalajara, Jalisco previo al partido que sostendrá Colombia ante el Congo en el Mundial 2026.

Y es que a través de redes sociales, aficionados lanzaron una convocatoria para realizar un “banderazo colombiano”, tomando como punto de reunión la glorieta de la Minerva.

Aficionados colombianos dan banderazo en Guadalajara rumbo a su partido vs Congo en el Mundial 2026

Aficionados de la llamada marea amarilla de Colombia han tomado las calles de Guadalajara a solo un día de su segundo juego en el Mundial 2026 que sostendrán en el estadio Akron.

En esta ocasión la glorieta de La Minerva, sitio emblemático de la ciudad, se ha convertido en el sitio de reunión de los cientos de colombianos que disfrutan de la fiesta del Mundial 2026 en México.

Así, decenas de camisetas amarillas y azules, banderas colombianas, y sombreros aguadeños lucen con todo fervor en Guadalajara.

Debido a esto, personal de Protección Civil Jalisco se dio cita en la Minerva, con la intención de brindar seguridad a los turistas que se reúnan en este punto.

El llamado buscó reunir no solo a colombianos que residen en México, sino a turistas que han arribado a nuestro país para disfrutar del viaje de su selección en la justa deportiva.

Este movilización de colombianos replica el llamado que lanzaran días atrás, en donde llenaron el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX) antes y después de su triunfo ante Uzbekistán.

Ahora será el martes 23 de junio cuando Colombia se enfrente a la selección del Congo, en lo que será su segundo juego en México y del grupo K, en esta ocasión en la cancha del estadio Akron en punto de las 20:00 horas.