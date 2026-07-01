Ecuador presentó una queja formal después de que aficionados le llevaran una serenata e impidieran el descanso de sus jugadores una noche antes del partido contra México.

Aunque el hecho generó críticas, lo cierto es que Ecuador olvida cuando en la Copa América de 1993, sus aficionados cercaron el hotel y apedrearon el camión de jugadores mexicanos en Quito.

Esa no fue la única ocasión en la que la afición ecuatoriana mostró hostilidad, pues otro caso ocurrió en el Mundial 2022 de Qatar, donde también llevaron serenata a la Selección Argentina, su rival de esa justa.

No los dejaron dormir: la afición mexicana tomó el hotel antes del México vs Ecuador (Especial )

Ecuador fue escenario de agresiones a jugadores de México en 1993

En 1993, durante la Copa América celebrada en Ecuador, en la semifinal de aquel torneo, la afición ecuatoriana rodeó el hotel donde se habían alojado los jugadores mexicanos en Quito la noche anterior del partido.

El ambiente estaba lleno de hostilidad, con un ruido constante. Pero, lo peor ocurrió el día del partido, cuando el autobús de la Selección Mexicana fue apedreado mientras se dirigía al Estadio Olímpico Atahualpa.

Sin embargo, lo sucedido aquel 30 de junio de 1993 no afectó el desempeño de los mexicanos, y Hugo Sánchez junto a Ramón Ramírez anotaron para poner el marcador 2-0 contra los locales.

Hugo Sánchez (David Leah / MEXSPORT)

FEF presenta queja por serenata en CDMX

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó una queja formal ante la organización del Mundial 2026 luego de que aficionados mexicanos realizaran una “serenata” afuera del hotel de jugadores ecuatorianos.

Según la FEF, los seguidores mexicanos utilizaron cláxones, tambores, trompetas, bocinas y otros ruidos con la intención de impedir el descanso del equipo, lo que fue calificado como una conducta antideportiva.