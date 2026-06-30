La Embajada de Japón expresó su apoyo a la Selección Mexicana antes del partido ante Ecuador, que se disputará el 30 de junio en el Estadio Banorte como parte del Mundial 2026.

“México, ¡Espero que llegues muy lejos en este Mundial, te deseamos lo mejor! Japón ¡está contigo!" Embajada de Japón

Por su parte, el embajador japonés en México, Kozo Hosei, agradeció a la afición mexicana por el respaldo brindado a la Selección de Japón durante su participación en la justa mundialista.

Embajada de Japón expresó su apoyo a la Selección Mexicana con un video

A través de un video publicado en X por la cuenta oficial de la Embajada de Japón en México, el embajador Kozo Hosei expresó su apoyo luciendo una chamarra de la Selección Mexicana y un sombrero con la frase “Viva México”.

México🇲🇽, espero que lleguen muy lejos en este mundial, les deseamos lo mejor!!

Japón🇯🇵 está con ustedes!!

VAMOS MÉXICO!!! https://t.co/lyFZyuIYXP — Embajador del Japón en México (@embjpmx) June 30, 2026

“¿Los mexicanos están listos? ¡Vamos todos con México!" dijo el diplomático, mientras que otros trabajadores ondeaban banderas tricolores y usaban características máscaras de luchador.

El partido México vs Ecuador en el Mundial 2026 despierta un interés especial no solo por lo que está en juego en la cancha, sino también por el contexto diplomático entre ambos países.

La relación se tensó en abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas entraron a la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, un acto que México consideró una violación del derecho internacional.

Embajada de Japón expresó su apoyo a la Selección Mexicana con un video (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Kozo Hosei agradeció el apoyo mexicano a Selección de Japón

Un día antes, el embajador de Japón Kozo Hosei había agradecido el apoyo mexicano a su selección a pesar de no haber clasificado.

“A partir de ahora, nosotros, el pueblo japonés y yo mismo, como Embajador de Japón en México”, apoyaremos a la selección mexicana, dijo.