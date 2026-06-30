Javier Aguirre y la Selección Mexicana dejaron atrás una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026, y este martes 30 de junio enfrentan a Ecuador por el pase a los octavos de final del torneo.

El Estadio Banorte y los más de 2 mil metros de altura de la Ciudad de México son los grandes aliados de México ante Ecuador, que llega tras vencer a la selección de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.

Javier Aguirre aprendió las duras lecciones del pasado

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, vive su tercera etapa al frente del Tri, y en el pasado sufrió experiencias dolorosas de las que dice aprendió para encarar de mejor manera a Ecuador en el Mundial 2026.

“Muchas cosas aprendí en esos dos partidos, esos momentos difíciles a nivel personal. Me equivoqué. Son momentos distintos, y la gran diferencia sin lugar a dudas nuestra localía, como nunca es nuestro jugador número 12″ Javier Aguirre, DT México

La fortaleza de la Selección Mexicana de Javier Aguirre

La Selección Mexicana de Javier Aguirre llega a la fase de eliminación directa sin goles en contra y va por su quinto partido sin permitir anotación en un Mundial, pero tendrá que hacerlo ante Ecuador, un rival motivado tras pegarle a la poderosa Alemania.

Desde Ecuador, la prensa de ese país advierte que México será un rival peligroso, basada en la experiencia de Javier Aguirre, quien dirigió al Tri en los ciclos fallidos de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Javier Aguirre confía en llevar lejos a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Javier Aguirre sí tuvo tiempo para estudiar a Ecuador

En la actualidad estudiar a un rival es menos complicado, y pese al poco tiempo que hubo para hacerlo, Javier Aguirre reconoció que gente de la Selección Mexicana estuvo en el partido de Ecuador ante Alemania.

La selección ecuatoriana era uno de los rivales más probables para México tras la fase de grupos, y Aguirre dice que están listos para el partido de dieciseisavos de final.