Un niño ecuatoriano se volvió viral tras reaccionar a los festejos realizados por aficionados mexicanos frente al hotel donde descansaba la selección de Ecuador en Santa Fe.

El menor aseguró que el ruido provocado por cientos de seguidores, automóviles, motocicletas, trompetas y bocinas, afectó el descanso del equipo antes del duelo del Mundial 2026. También solicitó la intervención de la FIFA.

Las imágenes fueron grabadas desde el The Westin Santa Fe de la Ciudad de México y se difundieron ampliamente en redes sociales. Posteriormente, la Federación Ecuatoriana de Futbol presentó un reclamo formal por los hechos.

La Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo por los festejos en Santa Fe

En uno de los videos más compartidos, el menor afirmó que había aproximadamente 500 personas, además de decenas de vehículos, motocicletas y equipos de sonido.

Durante su mensaje, describió el ambiente como “una salvajada” y consideró que la FIFA debería revisar este tipo de conductas para evitar situaciones similares durante el torneo.

Niño ecuatoriano se queja de festejos afuera de hotel previo al juego México vs Ecuador (Capturas de video)

El aficionado también expresó que, a su juicio, los festejos reflejaban nerviosismo antes del partido, aunque aseguró confiar plenamente en una victoria de la selección ecuatoriana.

Las grabaciones mostraron cánticos, cornetas, parlantes, vehículos y presencia de elementos de seguridad alrededor del hotel donde permanecía concentrado el conjunto sudamericano.

La Federación Ecuatoriana de Futbol informó posteriormente que presentó una inconformidad ante la organización del campeonato por considerar que los hechos afectaron el espíritu deportivo.

El organismo sostuvo que este tipo de acciones se alejan de los principios de juego limpio, equidad y respeto que promueve una competencia internacional.

Las declaraciones del menor generaron opiniones divididas entre aficionados de distintos países, mientras el episodio continuó alimentando el debate sobre los límites del apoyo previo a partidos internacionales.