La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, tiene todo listo para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El México vs Ecuador será clave para mantener vivo el sueño mundialista y asegurar el pase a los octavos de final.

Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, México buscará aprovechar su localía y el respaldo de la afición para superar a un rival que también llega con aspiraciones fuertes.

El encuentro México vs Ecuador promete intensidad y será decisivo para el futuro del Tri.

La alineación que manda Javier Aguirre para el partido vs Ecuador.
La alineación que manda Javier Aguirre para el partido vs Ecuador. (captura)

¿Quiénes serán los titulares de Ecuador para enfrentar a México?

Ecuador representa un rival complicado, liderado por la experiencia de Enner Valencia y respaldado por una generación que ha mostrado carácter durante el torneo.

La Selección de Ecuador estará conformada por los siguientes jugadores.

  • Portero: Hernán Galíndez
  • Defensas: Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié
  • Mediocampistas: John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo
  • Delanteros: Gonzalo Plata y Enner Valencia

¿A qué hora es el partido entre México y Ecuador?

México vs Ecuador se enfrentan en el Mundial 2026 este martes 30 de junio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 19 horas.

  • Partido: México vs Ecuador
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Martes 30 de junio del 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX