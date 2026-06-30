La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, tiene todo listo para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El México vs Ecuador será clave para mantener vivo el sueño mundialista y asegurar el pase a los octavos de final.

Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, México buscará aprovechar su localía y el respaldo de la afición para superar a un rival que también llega con aspiraciones fuertes.

El encuentro México vs Ecuador promete intensidad y será decisivo para el futuro del Tri.

La alineación que manda Javier Aguirre para el partido vs Ecuador. (captura)

¿Quiénes serán los titulares de Ecuador para enfrentar a México?

Ecuador representa un rival complicado, liderado por la experiencia de Enner Valencia y respaldado por una generación que ha mostrado carácter durante el torneo.

La Selección de Ecuador estará conformada por los siguientes jugadores.

Portero: Hernán Galíndez

Defensas: Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié

Mediocampistas: John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo

Delanteros: Gonzalo Plata y Enner Valencia

¿A qué hora es el partido entre México y Ecuador?

México vs Ecuador se enfrentan en el Mundial 2026 este martes 30 de junio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 19 horas.