Tras los festejos por la victoria de México ante Corea del Sur el pasado 18 de junio en el Mundial 2026, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) mantiene abiertas 110 carpetas de investigación por delitos como robos, abuso de confianza, riñas y vandalismo en el Ángel de la Independencia.

De ellas, 22 denuncias fueron presentadas por extranjeros afectados durante las celebraciones en la CDMX.

Como medida preventiva, las autoridades aplicaron ley seca y colocaron pantallas en distintos puntos de Reforma para el partido México vs Chequia.

Los festejos por México terminaron con 22 denuncias de extranjeros en la CDMX

La selección mexicana venció a Corea del Sur el 17 de junio de 2026, resultado que provocó celebraciones masivas en distintos puntos de Paseo de la Reforma, especialmente en el Ángel de la Independencia.

Miles de aficionados se congregaron para festejar el triunfo del Tricolor. Sin embargo, durante las celebraciones también se reportaron diversos hechos delictivos, entre ellos:

Robos

Abuso de confianza

Riñas en la vía pública

Además, se registraron actos de vandalismo y robos tanto a ciudadanos como a elementos policiacos, lo que derivó en la apertura de 110 carpetas de investigación por parte de la FGJCDMX.

Extranjeros presentan 22 denuncias tras festejos de la selección mexicana en CDMX

De acuerdo con información publicada por La Jornada, de las 110 carpetas de investigación abiertas por los incidentes ocurridos durante los festejos en el Ángel de la Independencia, 22 corresponden a denuncias interpuestas por personas extranjeras.

La Ciudad de México es una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por ello, miles de visitantes internacionales se encuentran en la capital del país, algunos de los cuales resultaron afectados por los delitos registrados durante las celebraciones.

Entre las denuncias también destacan las presentadas por tres policías, quienes reportaron el robo de teléfonos celulares y equipos de radiocomunicación.

CDMX aplica ley seca por partido México vs Chequia

Como medida preventiva para evitar nuevos incidentes durante el encuentro entre México vs Chequia, las autoridades de la Ciudad de México implementaron ley seca la disposición prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en la zona centro.

Asimismo, para evitar concentraciones masivas en un solo punto, las autoridades instalarán pantallas gigantes en distintos puntos de Paseo de la Reforma y en el Monumento a la Revolución, donde los aficionados podrán seguir el partido de la selección mexicana.