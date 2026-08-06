Toluca vs Seattle Sounders continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 5 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Toluca vs Seattle Sounders terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Toluca 3-0 Seattle Sounders.

Toluca vs Seattle Sounders: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Toluca vs Seattle Sounders de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Toluca vs Seattle Sounders:

Minuto 3: Gol de Jesús Gallardo (Toluca)

Minuto 64: Gol de Helinho (Toluca)

Minuto 90+3: Gol de Federico Viñas (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Seattle Sounders en la Leagues Cup?

Toluca disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a LAFC.

Seattle Sounders, por su parte, enfrentará al Querétaro con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.