Lionel Messi y Argentina inician su camino en el Mundial 2026 este martes 16 de junio, cita rumbo a la que Juan Sebastián Verón, ex jugador de la albiceleste, pone en duda el rendimiento del “10″ en el torneo.

El también ex capitán de Argentina, Juan Verón dejó una advertencia sobre Lionel Messi en la que pidió tener cuidado con lo que se espera del “10″.

¿Podrá Lionel Messi llevar lejos a la selección de Argentina en el Mundial 2026?

Aunque Lionel Messi es la estrella a seguir en Argentina, su ex compañero Juan Verón alerta sobre el peso que pudiera tener el “10″ en la actual versión de la albiceleste.

“Hay que tener cuidado con Messi y su Mundial. Si pensamos que puede jugar todos los partidos y demás, no sé. Hay que ayudarlo y él también tiene que dejarse ayudar“ Juan Verón, ex seleccionado de Argentina

Lionel Messi sigue siendo la figura de Argentina (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Verón reparte el peso de Argentina en otros jugadores de la albiceleste

Tras poner en duda el rendimiento de Lionel Messi en el Mundial 2026, Juan Verón repartió el peso de la albiceleste en otros jugadores, como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández.

“Después hay que ver los chicos también, porque Nico Paz tiene una buena actualidad, o el ‘Flaco’ López” Juan Verón, ex seleccionado de Argentina

Verón confía en que Argentina explote todo su potencial en el Mundial 2026

Argentina no ha perdido su calidad de favorito a ganar el Mundial 2026, pero las posibilidades son menores a las que tuvo hace cuatro años en Catar, donde Messi y compañía se consagraron.

Al respecto, Verón acepta que Argentina perdió terreno, pero es optimista en que puedan recomponer el camino y llegar lejos en el Mundial 2026.