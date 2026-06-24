Lionel Messi cumple 39 años este miércoles 24 de junio con el objetivo claro de conquistar el título del Mundial 2026.

El líder de la selección de Argentina, Lionel Messi, vive un momento histórico al llegar a los 39 años de edad, tras convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Ante Austria, Messi anotó dos goles para llegar a 18 en su historia mundialista, poco después de hace un triplete contra Argelia en el Mundial 2026.

Lionel Messi le dio el triunfo de Argentina para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026 (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Lionel Messi fue el primer jugador en disputar seis mundiales

Lionel Messi fue oficialmente el primer futbolista de la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), al jugar su primer minuto en la actual edición.

Messi y compañía lideran el Grupo J del Mundial 2026 y aseguraron su clasificación y el primer puesto para la siguiente ronda del torneo.

Ante Jordania, en la Jornada 3 del Mundial 2026, Messi podría ver menos minutos para evitar la carga de trabajo de cara al resto del torneo.

La celebración del cumpleaños 39 de Lionel Messi

Lionel Messi tendrá que festejar sus 39 años en plena concentración de Argentina en el Mundial 2026, con su familia a la distancia y con la buena noticia de la alta médica de su padre, Jorge Messi.

Messi compartió un video en su cuenta oficial de Instagram entrenando, y al preguntarle por sus deseos, declaró que a nivel deportivo ya no puede pedir nada más y que sólo le resta pedir salud para él y su familia.