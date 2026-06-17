Cristiano Ronaldo está a unas horas de debutar en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal y podría escribir nuevas páginas en la historia del fútbol.

El “Bicho” jugará su sexta Copa del Mundo, con la posibilidad de convertirse en el único futbolista en anotar en seis ediciones consecutivas.

Además, podría superar a Lothar Matthäus y Lionel Messi como el jugador con más partidos mundialistas, romper la marca de Dino Zoff como campeón de mayor edad y acercarse al récord de los 1000 goles.

¿Cuáles son los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Durante el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo puede lograr hazañas históricas como convertirse en uno de los futbolistas en jugar seis Copas Mundiales a lo largo de su carrera.

Cristiano Ronaldo podría convertirse en el único jugador en anotar en seis ediciones de la justa mundialista, pues luego de marcar en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, está a un solo gol que le otorgaría el récord absoluto.

Previo al inicio del Mundial 2026, El “Bicho” acumulaba 222 encuentros mundialistas, por lo que si disputa al menos cinco partidos, superaría los récords ostentados por Lothar Matthäus y Lionel Messi, y se convertiría en el futbolista con más partidos en Copas del Mundo.

Asimismo, si logra alzar el trofeo del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo superaría a Dino Zoff como el campeón de mayor edad de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal. (MexSport via Firo Sportphoto)

Cristiano Ronaldo seguirá buscando el récord de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo también intentará seguir ampliando su racha goleadora en el Mundial 2026, pero ahora con la Selección de Portugal.

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo ha marcado un total de 973 goles en su carrera profesional, por lo que busca ampliar la cifra para llegar a los 1000 goles.