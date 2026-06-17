Austria vs Jordania se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, los austriacos ganaron 3-1 en su primer encuentro del Grupo J.
Con este resultado, Austria facilita un poco su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo J, que comparte con Argentina y Argelia.
Marcador: Austria 3-1 Jordania.
Austria vs Jordania: así fue el partido del Grupo J del Mundial 2026
El partido Austria vs Jordania terminó con victoria por 3-1 a favor de los austriacos.
Así fueron los goles del partido Austria vs Jordania:
- Minuto 21: Gol de Romano Schmid (Austria)
- Minuto 50: Gol Ali Olwan (Jordania)
- Minuto 76: Autogol de Yazan Al-Arab (Jordania)
- Minuto 90+12: Gol de Marko Arnautovic (Austria)
¿Cuándo vuelven a jugar Austria vs Jordania en el Mundial 2026?
Luego de conseguir los tres puntos, Austria tendrá que medirse contra Argentina el próximo lunes 22 de junio de 2026.
En tanto, Jordania, se enfrentará a Argelia el lunes 22 de junio en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.
Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.