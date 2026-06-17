Lionel Messi marcó tres goles ante Argelia en su debut en el Mundial 2026 y alcanzó una marca legendaria: igualó a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en anotar en cinco ediciones de la Copa del Mundo.

A sus 39 años, el campeón de Qatar 2022 sigue siendo determinante para la selección de Argentina, sumando un capítulo más a su carrera histórica.

Con goles en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en México, Estados Unidos y Canadá 2026, Lionel Messi amplía su legado.

Lionel Messi ya es un histórico a sus 39 años de edad

Lionel Messi apareció en momentos clave del encuentro contra Argelia para definir con la calidad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera; el portero Luca Zidane no pudo frenarlo.

Lionel Messi logró marcar en los Mundiales de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en México, Estados Unidos y Canadá 2026, por lo que con ello, logró empatar la marca de Cristiano Ronaldo, quien anotó con Portugal entre 2006 y 2022.

Lionel Messi marcó el 1-0 contra Argelia en el Mundial 2026. (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

A sus 39 años, el campeón del mundo en Qatar 2022 sigue siendo determinante para Argentina y continúa sumando capítulos memorables a una carrera considerada entre las mejores de todos los tiempos.

Messi y Cristiano Ronaldo siguen ampliando su legado en 2026

El gol de Messi tuvo un significado especial por el valor histórico que representa para su carrera.

Una vez más, Messi y Cristiano Ronaldo aparecen unidos por una marca legendaria que refleja el impacto que ambos han tenido en el futbol mundial durante las últimas dos décadas.