Luca Zidane es un portero profesional con experiencia en España, formado en el Real Madrid y con paso por varios clubes. Con tan solo 27 años, se ha convertido en uno de los porteros más reconocidos a nivel mundial.

¿Quién es Luca Zidane?

Luca Zidane Fernández es un futbolista profesional que se desempeña como portero. Nació en Francia y cuenta con nacionalidades francesa, española y argelina.

Actualmente, juego como guardameta en el Granada C. F. de la Segunda División de España y, desde el 2025, es jugador internacional con la selección de Argelia tras el cambio de su nacionalidad deportiva aprobado por la FIFA.

Es conocido también por ser hijo del legendario futbolista Zinedine Zidane y por su trayectoria en varios clubes españoles desde las fuerzas básicas.

¿Qué edad tiene Luca Zidane?

Luca Zidane nació el 13 de mayo de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años.

¿Luca Zidane tiene esposa?

Por lo que se sabe, Luca Zidane no tiene novia ni está casado; sin embargo, entre 2020 y 2021 mantuvo una relación con la modelo Marina Muntaner.

¿Qué signo zodiacal es Luca Zidane?

Al haber nacido el 13 de mayo, Luca Zidane es Tauro, signo que se caracteriza por su sensualidad, estabilidad y lealtad.

¿Luca Zidane tiene hijos?

No, Luca Zidane no tiene hijos, por lo que se ha dedicado de tiempo completo a su carrera como futbolista profesional.

¿Qué estudió Luca Zidane?

Luca Zidane se formó desde muy joven en el fútbol dentro del club del Real Madrid, al que ingresó en el 2004; sin embargo, no hay registros públicos sobre estudios universitarios o académicos.

¿En qué ha trabajado Luca Zidane?

Luca Zidane ha desarrollado su carrera como portero profesional en diversos equipos españoles, después de salir de la academia del Real Madrid:

Real Madrid Castilla C. F. (2016–2019)

Real Madrid C. F. (2017–2020), donde también formó parte del primer equipo

Racing de Santander (cesión, 2019–2020)

Rayo Vallecano de Madrid (2020–2022)

S. D. Eibar (2022–2024)

Granada C. F. (2024–presente)

Aunque ha representado a Francia en categorías juveniles, Luca Zidane fue autorizado por la FIFA el 19 de septiembre de 2025 para jugar con la selección de Argelia, país por el cual eligió competir internacionalmente a nivel absoluto, cumpliendo su debut oficial en octubre de 2025 en un partido de clasificación para el Mundial de 2026.