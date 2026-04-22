Supernova: Génesis buscó a Karely Ruiz para que reemplace a Lupita Villalobos en la pelea con Kim Shantal, asegura Poncho de Nigris.

Lupita Villalobos no peleará en Supernova: Genesis tras presentar un hematoma subdural, por lo que Supernova: Génesis se quedó sin contrincante para Kim Shantal a cuatro días de la pelea.

Poncho de Nigris segura que Karely Ruiz peleará en Supernova: Génesis

Supernova: Génesis no canceló la pelea de Kim Shantal, pues prometió que daría a conocer a la contrincante de la influencer el miércoles 22 de abril.

Sin embargo, Poncho de Nigris se habría adelantado y aseguró en X que Karely Ruiz peleará en Supernova: Génesis.

“Ya quedó listo. Tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo Karely, a salvar el show. Así andamos para sumar” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz peleará en Supernova: Génesis (X/@kimshantalll)

Poncho de Nigris reveló el pasado lunes 20 de abril que la producción de Supernova: Génesis estaba buscando a Karely Ruiz, pero ella no podía pelear porque tenía un contrato con Ring Royale.

Sin embargo, Poncho de Nigris mencionó que podían negociar o que Marcela Mistral podía boxear en Supernova: Génesis.

Todo indica que Karely Ruiz sí podría pelear en Supernova: Génesis, aunque existe el rumor de que Bárbara de Regil sea la verdadera contrincante de Kim Shantal, ya que se anunció su participación oficial en el evento.

¿Karely Ruiz y Kim Shantal anunciaron su pelea en Supernova: Génesis?

Supernova: Génesis anunciará a la última peleadora de su evento el miércoles, tres días antes de su evento en la Arena CDMX.

Mientras tanto, Kim Shantal y Karely Ruiz acabaron peleando en redes sociales y esto provocó que muchos les propusieran que pelearan en Supernova: Génesis.

Todo inició cuando Karely Ruiz compartió una historia donde pidió a Kim Shantal que ya dejara de entrenar tras la baja de Lupita Villalobos.

“Deberías no hacerle perder el tiempo a tu entrenador, mujer”, escribió Karely Ruiz.

Kim Shantal respondió a la historia de Karely Ruiz en X, donde dijo que la modelo solo se estaba aprovechando del escándalo.

“No entendí… pero bueno. Otra que se sube al tren de tirarme, creí que por la amistad y el trabajo estábamos en el mismo equipo, pero queda claro que cuando hay oportunidad de subir, pocos se detienen a pensar" Kim Shantal

Algunos comenzaron a especular que Kim Shantal y Karely Ruiz ya estaban “preparando el terreno” y pelearían en Supernova: Génesis, lo cual no se ha confirmado.