El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe este domingo 7 de junio en concierto a la agrupación venezolana de trippy-pop, Rawayana.

Así que arma tu itinerario para no perderte de ningún momento con el horario del concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes; estos son todos los detalles:

Apertura de puertas: 5:00 de las tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes (@ocesa_total / X)

¿Dónde es el after? World Tour 2026 de Rawayana aterriza en el Palacio de los Deportes hoy 7 de junio

La esperada gira de conciertos ¿Dónde es el after? World Tour 2026 de Rawayana aterriza hoy domingo hoy 7 de junio en el Palacio de los Deportes.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todos los detalles para que disfrutes como se debe del concierto de Rawayana en el Palacio de los Deportes.