Supernova: Génesis anunciará al reemplazo de Lupita Villalobos este miércoles en un evento que promete revelar muchas sorpresas más rumbo a la gran pelea.

La conferencia de Supernova: Génesis será:

Fecha: miércoles 22 de abril

Hora: 6:00 de la tarde

Transmisión: Canal de YouTube de Supernova: Génesis

El domingo 26 de marzo se realizará Supernova: Génesis en la Arena CDMX, por lo que el anuncio de Lupita Villalobos bajándose de la competencia, tomó por sorpresa a todos

Supernova: Génesis anunciará al reemplazo de Lupita Villalobos este miércoles

El miércoles 22 de marzo será la conferencia final de Supernova: Génesis, donde se anunciará quién peleará contra Kim Shantal tras la baja de Lupita Villalobos.

La transmisión será a las 6:00 de la tarde en el canal de YouTube de Supernova: Génesis.

Supernova: Génesis tendrá una conferencia de prensa el miércoles (Instagram/@supernovaboxing)

Supernova: Génesis prometió revelar varias sorpresas contempladas para la pelea y sobre todo el nombre de la peleadora que se enfrentará en lugar de Lupita Villalobos.

Se rumora que la contrincante podría ser Karely Ruiz, quien llevaba meses entrenando tras participar en Ring Royale e incluso Poncho de Nigris confirmó la noticia.

Asimismo, existe la posibilidad que la contrincante de Kim Shantal sea Bárbara de Regil, quien tendrá una participación especial el Supernova: Génesis.

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Está todo listo para Supernova: Génesis en la Arena CDMX

Supernova: Génesis ha presentado contratiempos con algunas de sus peleas, pero todo está lista para evento que se realizará en pocos días.

Se tienen contempladas 6 peleas y la participación musical de Carín León, así como Omar Camacho:

Aún hay boletos disponibles para Supernova: Génesis en Superboletos.