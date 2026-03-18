Luego de mucha polémica y expectativa, Supernova Génesis confirmó su última pelea, que curiosamente también será la estelar, entre Alana vs Flor Vigna.

La pelea de Alana vs Flor Vigna de Supernova Génesis se anuncia luego de que el plan original con Samadhi Zendejas se cayera de último minuto.

Alana vs Flor Vigna será la estelar de Supernova Génesis

Además de confirmarse la pelea de Alana vs Flor Vigna en Supernova Génesis, los organizadores dieron a conocer que esa será la estelar de la noche.

Cosa que originalmente no estaba planeada. Antes del Alana vs Flor Vigna, Supernova Génesis iba a tener de estelar a Lonche vs Willito.

Alana vs Flor Vigna en Supernova Génesis (Netflix)

Sin embargo, toda la polémica con Samadhi Zendejas hizo que la pelea de Alana cobrara más relevancia entre el público que gusta de este tipo de peleas de influencers.

Durante la presentación, Alana se dijo lista para este nuevo reto, el cual se presentó de manera inesperada.

Por su parte, la argentina Flor Vigna señaló que se encuentra lista para retar a la campeona de la edición pasada, señalando que le quitará el invicto que posee hasta el momento.

Alana vs Flor Vigna en Supernova Génesis tendrá regla especiales

La pelea de Alana vs Flor Vigna en Supernova Génesis también contará con una novedad en su realización, al tener reglas especiales al resto de enfrentamientos.

En la presentación del Alana vs Flor Vigna de Supernova Génesis, las peleadoras convinieron en que fuera una pelea a 4 rounds en lugar de 3.

Siendo esta una de las peleas más “largas” de la noche, pues el resto se mantendrá en los 3 rounds; lo cual la hará más espectacular y digna de ver, además de retar el físicos de las peleadoras.

Supernova Génesis se llevará a cabo el próximo 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX. Quienes no puedan ir, podrán ver las peleas a través de Netflix.