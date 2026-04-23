Supernova Génesis 2026 confirmó que la influencer Karely Ruiz tomará el lugar de Lupita Villalobos y peleará contra Kim Shantal.

Karely Ruiz sustituirá a la reconocida creadora de contenido, Lupita Villalobos, quien renunció a su pelea contra Kim Shantal tras presentar problemas de salud.

Supernova: Génesis Karely Ruiz subirá al ring para pelear contra Kim Shantal

Supernova Génesis 2026 generó miles de reacciones tras dar a conocer que será Karely Ruiz quien subirá al ring para pelear contra Kim Shantal.

Esto luego de que se alcanzara un acuerdo entre Karely Ruiz y Kings Royale, evento organizado por Poncho de Nigris, para permitir que la influencer pueda ser parte de Supernova Génesis 2026.

En primera instancia, Poncho de Nigris había asegurado que Karely no podría pelear en Supernova “por temas de contrato”, toda vez que semanas atrás peleo en Kings Royale contra Marcela Mistral.

Sin embargo, finalmente existió una negociación exitosa entre ambas organizaciones y la creadora de contenido subirá una nueva ocasión al ring.

Así, la ahora esperada pelea entre Karely Ruiz y Kim Shantal se llevará a cabo este domingo 26 de abril en la Arena CDMX, ante una audiencia que espera abarrotar el recinto.

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz peleará en Supernova: Génesis (Michelle Rojas )

Lupita Villalobos renunció a Supernova: Génesis tras presentar una lesión cerebral

A través de sus redes sociales, Lupita Villalobos dio a conocer su decisión de renunciar a Supernova Génesis 2026 tras presentar una lesión cerebral.

De acuerdo con evaluaciones médicas a petición del Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la CDMX, estas arrojaron que Lupita Villalobos presentaba un hematoma subdural.

Registró acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro y la superficie cerebral, lo que a su vez provoca la ruptura de venas luego de traumatismo craneal; es decir, un fuerte golpe.

Derivado de esta condición médica, Lupita Villalobos no cuenta con el permiso de las comisiones de box para pelear en Supernova Génesis 2026, por lo que debió abandonar la contienda.