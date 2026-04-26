Tras problemas de salud que asegura la tienen “destrozada” Ari Geli de 23 años de edad, cancela su participación Supernova Génesis a menos de tres horas de su combate hoy 26 de abril de 2026.

Supernova Génesis detalló que la pelea de Milica de 25 años de edad, sigue en pie y su rival será sorpresa.

Ari Geli no peleará en Supernova Génesis tras problemas de salud

Desde el 25 de abril de 2026, Ari Geli se compartió en un hospital, asegurando que estaba sometiéndose a tratamientos médicos para lograr pelear en Supernova Génesis al día siguiente.

Sin embargo, a menos de tres horas de que Supernova Génesis arranque con su segunda edición, comunicó que Ari Geli no peleará con Milica.

“Informamos que, debido a complicaciones de salud, Ari Geli no podrá participar en su combate programado para hoy en Supernova: Génesis”. Comunicado de Supernova Génesis.

La organización confirmó que la creadora de contenido de España tuvo problemas desde una noche anterior, “que le impiden competir en condiciones óptimas” además de que priorizarán su bienestar.

Por su parte, Ari Geli confirmó desde el hospital que no podrá subir al ring con Milica, compartiendo que sus malestares son entorno a “vómitos y mareos”, y aunque dijo buscaría recuperarse para pelear, no lo logrará.

Ari Geli comparte que tiene problemas de salud antes de Supernova Génesis. (@arigelii )

Asimismo, entre lágrimas, dijo que la situación la tenía “destrozada”, porque se preparó mucho para la competencia que asumía iba a ganar. Sin embargo, sabe que “voy a tener otras oportunidades”.

“No estoy bien, es muy duro, son muchos meses preparándote para este día y que pase algo que no está en mis manos y no puedo controlar, no te lo esperas (...) Estoy destrozada, tenía tantas ganas de subirme ahí, demostrar todo lo que había entrenado, desde que me levantasen la mano, sabía que iba a ganar”. Ari Geli, creadora de contenido.

Milica tendrá rival sorpresa tras baja de Ari Geli en Supernova Génesis

Tras darse a conocer que Ari Geli canceló su participación en Supernova Génesis, la organización anteló que la pelea de Milica no estaba cancelada y su rival será sorpresa.

“Milica sí peleará esta tarde, y su rival será anunciada durante el evento”. Comunicado de Supernova Génesis.

Supernova Génesis confirma que Ari Geli no peleará y la rival de Milica será sorpresa. (@supernovaboxing)

Entre las rivales sorpresas que Milica podría tener en Supernova Génesis, esto se dice en redes sociales: