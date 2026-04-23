Karely Ruiz se unió de último momento al evento Supernova Génesis 2026 y fiel a su estilo lo hizo desatando la polémica.

De cara a su combate ante Kim Shantal, en sustitución de la influencer Lupita Villalobos, la modelo regia respondió a lo dicho por Poncho de Nigris, quien aseguró que Karely no podría participar debido a temas de contrato con Ring Royale.

Ring Royale es la empresa en la que Karely Ruíz ha peleado, y ahí enfrentó a Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris.

Karely Ruiz peleará en Supernova (Michelle Rojas )

¿Qué respondió Karely Ruíz a Poncho de Nigris?

Karely Ruiz respondió que ella “no es esclava” del conductor Poncho de Nigris, y que sólo tuvo que aclarar el tema de su contrato con el dueño de Ring Royale, para poder estar en Supernova Génesis 2026.

Karely Ruiz tendrá su tercera pelea en el mundo del boxeo de influencers.

Debutó con triunfo ante Karina Garcia en Stream Fighters 4.

Perdió con Marcela Mistral en Ring Royale.

Poncho de Nigris también le respondió a Karely Ruiz

Poncho de Nigris también le respondió a Karely Ruíz, mencionando en un comunicado, que en el contrato que firmó la modelo existe una cláusula que le impide participar en eventos como Supernova Génesis.

Además, aseguró que él es socio de Ring Royale y permitió a que Karely Ruíz trabaje en Supernova para “darle la oportunidad de ganar”.

(especial)

¿Contra quién peleará Karely Ruiz en Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis 2026 confirmó que la influencer Karely Ruiz tomará el lugar de Lupita Villalobos y peleará contra Kim Shantal.

La creadora de contenido, Lupita Villalobos, renunció a su pelea contra Kim Shantal tras presentar problemas de salud.