Supernova: Génesis confirma que Lupita Villalobos abandona la pelea con Kim Shantal tras presentar una lesión cerebral. La influencer se encuentra estable y bajo supervisión médica.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos esta fue diagnosticada con un hematoma subdural” Supernova: Génesis

El lunes 20 de abril, Supernova: Génesis compartió un comunicado para informar que el Consejo Mundial de Boxeo en conjunto con la Comisión de Box de la CDMX no permitió que Lupita Villalobos peleara debido a una lesión.

Lupita Villalobos abandona Supernova: Génesis por una lesión cerebral

Evaluaciones médicas solicitadas por el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la CDMX determinaron que Lupita Villalobos presentaba hematoma subdural.

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro y la superficie cerebral, lo cual provoca la ruptura de venas tras un traumatismo craneal, es decir, un golpe.

Lupita Villalobos no peleará en Supernova: Génesis tras presentar una lesión cerebral (Instagram/@supernovaboxing)

“Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México en el evento programado para este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México” Supernova: Génesis

Por lo tanto, Lupita Villalobos no cuenta con el permiso de las comisiones de box para subirse al ring en Supernova: Génesis el próximo domingo 26 de abril.

Lupita Villalobos pelearía contra Kim Shantal y se convierte en la segunda participante en bajarse de la contienda, pues Zamadhi Zendejas también se retiró del evento por problemas con la producción.

Lupita Villalobos (Instagram | @lupitavillalobossbeltran)

Esto se sabe del estado de Lupita Villalobos tras padecer una lesión cerebral

Lupita Villalobos se encuentra estable tras presentar un hematoma subdural y está bajo vigilancia médica.

La influencer compartió una foto desde el hospital junto a sus amigos y esposo; no dio detalles de si se lesionó durante un entrenamiento o un accidente.

Supernova: Génesis destacó que lo más importante era la seguridad y salud de sus participantes, por lo que cumplían con los protocolos solicitados por las comisiones de box.

Por último, Supernova: Génesis aseguró que se encontraba buscando una contrincante para Kim Shantal, por lo que no se cancelaría la pelea y se anunciaría en los siguientes días.