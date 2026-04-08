Supernova: Génesis confirma la participación de Bárbara de Regil el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.
Bárbara de Regil tendrá una participación especial en Supernova: Génesis, pero el evento no ha definido si la actriz peleará o será conductora.
Asimismo, Poncho de Nigris aprovechó el anuncio de Supernova: Génesis para pedirle a Bárbara de Regil que suba al ring con Marcela Mistral.
Bárbara de Regil se suma a Supernova: Génesis
El pasado lunes6 de abril, Supernova: Génesis confirmó la participación de Bárbara de Regil.
“Y sí, esto será cine. Bienvenida a Supernova: Génesis Bárbara de Regil”, escribió el evento en su publicación.
Sin embargo, Supernova: Génesis no ha revelado si la actriz será parte del lineup de peleas o si será conductora.
Mientras tanto, los fans del evento mostraron su emoción por la participación de Bárbara de Regil.
En 2025, Bárbara de Regil iba a pelear con Alana Flores, pero debido a su agenda de trabajo se tuvo que retirar de la contienda.
Bárbara de Regil no ha dado detalles de su participación en Supernova: Génesis, aunque muchos esperan que suba al ring.
Poncho de Nigris quiere que Bárbara de Regil se enfrente a Marcela Mistral
La participación de Bárbara de Regil en Supernova: Génesis se volvió viral y hasta Poncho de Nigris comentó la publicación.
“A Bárbara déjenmela para Marcela, acá con los virales”, escribió Poncho de Nigris en la publicación que presentó a Bárbara de Regil.
Poncho de Nigris no soportó que su competencia tuviera a Bárbara de Regil e hizo una petición a la actriz para que se suba al ring con su esposa, Marcela Mistral.
El comentario de Poncho de Nigris dividió opiniones, pues hubo quien apoyó su petición.
Otros lo tacharon de envidioso, pues le recordaron que los organizadores de Supernova: Génesis no interfirieron en su evento Ring Royale.
Mientras tanto, Supernova: Génesis se realizará el domingo 26 de abril en la Arena CDMX a las 7:00 de la noche con peleas como:
- Alana Flores vs Flor Vigna
- Milica vs Ari Geli
- Lupita Villalobos vs Kim Shantal
- Abraham Flores vs Nando Wee
- Mario Bautista vs Aaron Mercury