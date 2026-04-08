Supernova: Génesis confirma la participación de Bárbara de Regil el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.

Bárbara de Regil tendrá una participación especial en Supernova: Génesis, pero el evento no ha definido si la actriz peleará o será conductora.

Asimismo, Poncho de Nigris aprovechó el anuncio de Supernova: Génesis para pedirle a Bárbara de Regil que suba al ring con Marcela Mistral.

Bárbara de Regil se suma a Supernova: Génesis

El pasado lunes6 de abril, Supernova: Génesis confirmó la participación de Bárbara de Regil.

“Y sí, esto será cine. Bienvenida a Supernova: Génesis Bárbara de Regil”, escribió el evento en su publicación.

Sin embargo, Supernova: Génesis no ha revelado si la actriz será parte del lineup de peleas o si será conductora.

Bárbara de Regil será parte de Supernova: Génesis (Instagram/@supernovaboxing)

Mientras tanto, los fans del evento mostraron su emoción por la participación de Bárbara de Regil.

En 2025, Bárbara de Regil iba a pelear con Alana Flores, pero debido a su agenda de trabajo se tuvo que retirar de la contienda.

Bárbara de Regil no ha dado detalles de su participación en Supernova: Génesis, aunque muchos esperan que suba al ring.

Supernova: Génesis (Instagram/@supernovaboxing)

Poncho de Nigris quiere que Bárbara de Regil se enfrente a Marcela Mistral

La participación de Bárbara de Regil en Supernova: Génesis se volvió viral y hasta Poncho de Nigris comentó la publicación.

“A Bárbara déjenmela para Marcela, acá con los virales”, escribió Poncho de Nigris en la publicación que presentó a Bárbara de Regil.

Poncho de Nigris no soportó que su competencia tuviera a Bárbara de Regil e hizo una petición a la actriz para que se suba al ring con su esposa, Marcela Mistral.

Poncho de Nigris pide que Bárbara de Regil se integre a Ring Royale (Instagram)

El comentario de Poncho de Nigris dividió opiniones, pues hubo quien apoyó su petición.

Otros lo tacharon de envidioso, pues le recordaron que los organizadores de Supernova: Génesis no interfirieron en su evento Ring Royale.

Mientras tanto, Supernova: Génesis se realizará el domingo 26 de abril en la Arena CDMX a las 7:00 de la noche con peleas como: