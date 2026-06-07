Christian Eriksen encendió nuevamente las alarmas luego de que se cayera en el partido amistoso Dinamarca vs Ucrania.

La escena de Christian Eriksen provocó un silencio absoluto entre los aficionados presentes y generó preocupación en todo el mundo.

Afortunadamente el jugador recibió atención médica de forma anticipada y luego de ser retirado del campo, se confirmó que está consciente.

¿Qué le pasó a Christian Eriksen en el Dinamarca vs Ucrania?

Al minuto 63 del partido Dinamarca vs Ucrania, Christian Eriksen se desplomó en el campo de juego, lo que provocó que el encuentro se detuviera por varios minutos.

La preocupación fue evidente tanto en sus compañeros de Christian Eriksen como en los rivales conjunto ucraniano, quienes siguieron de cerca la situación para saber qué ocurría con el futbolista.

Christian Eriksen encendió las alarmas tras desplomarse en el Dinamarca vs Ucrania. (captura)

Las imágenes recordaron lo vivido por el mediocampista danés durante la Eurocopa 2021, torneo en el que también se desplomó en el campo de juego.

Árbitro finalizó el partido tras lo ocurrido con Christian Eriksen

Una vez que Christian Eriksen fue sacado del partido, el árbitro tomó la decisión de finalizar el juego de forma anticipada.

Se espera que Christian Eriksen pueda estar listo para representar a Dinamarca en el Mundial 2026.