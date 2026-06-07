A pocos días de que inicie el Mundial 2026, se registró un tiroteo en Kansas City, Misuri, lugar que será sede de la concentración de Inglaterra.

De acuerdo con información de The Athletic, al menos nueve personas resultaron heridas en el tiroteo que se registró a seis kilómetros de la base que tendrá Inglaterra durante el Mundial 2026.

Las autoridades arribaron al lugar luego de que se recibieran alertas de disparos en la Avenida Troost alrededor de las 4 de la mañana. Hasta el momento no hay detenidos.

¿La Selección de Inglaterra fue afectada por el tiroteo?

Aunque Kansas City, Misuri, será la sede de la concentración de la Selección de Inglaterra, tanto jugadores como cuerpo técnico todavía no han llegado al lugar.

Al momento del incidente, los integrantes de Inglaterra se encontraban entrenando en Florida como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Se espera que el equipo inglés llegue a Kansas City después de jugar su último partido amistoso frente a Costa Rica, el cual está programado para el miércoles 10 de junio.

¿Qué otras selecciones entrenarán en Kansas City durante el Mundial 2026?

Además de Inglaterra, otras selecciones que también participarán en el Mundial 2026 tendrán como sede Kansas City para sus concentraciones.

Argentina, Países Bajos y Argelia son los otros equipos que tendrán su base en Kansas City tras los lamentables hechos de violencia que se registraron.

De momento, las investigaciones siguen su curso y no hay ningún detenido tras los hechos que dejaron a nueve personas heridas.