Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, maneja por primera vez Olinia 1 durante la presentación auto eléctrico en el Estado de México este domingo 7 de junio.

Desde Zumpango, en el Estado de México, autoridades del gobierno federal junto con la presidenta Sheinbaum hicieron la primera exhibición pública del esperado auto eléctrico mexicano, Olinia.

El cual fue manejado con una gran sonrisa por la presidenta de México hasta una tarima donde fue mostrado al público, embajadores y funcionarios que participan en el evento.

Sheinbaum dice misión cumplida en presentación de Olinia

Durante esta presentación de Olinia, la presidenta Sheinbaum destacó como “misión cumplida” la creación del primer vehículo eléctrico mexicano.

“Muchas gracias Roberto, misión cumplida” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, la presidenta de México destacó la creatividad de los científicos e ingenieros que participaron en este proyecto.

En el marco del nuevo auto eléctrico, la presidenta Sheinbaum recordó los inventos mexicanos que cambiaron al mundo como:

Televisión a color

Píldora anticonceptiva

Mejoras e interpretación en la astronomía

A su vez, destacó que este vehículo se une a los inventos de México para las otras naciones.

“Es un vehículo diseñado por mentes de jóvenes mexicanos para México y para el mundo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum maneja por primera vez el Olinia en la presentación del auto eléctrico (Especial)

Sheinbaum firma primera pieza de Olinia

Como parte de una tradición de la industria automotriz, se solicita a los creadores de autos que firmen la primera pieza de los mismos, por lo que la presidenta Sheinbaum fue invitada a firmar, junto con:

Rosaura Ruíz Gutiérrez, secretara de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)

Roberto Capuano, responsable de Olinia

Rafael Garayoa, coordinador de Olinia

¿Cuándo se comenzará a vender Olinia en México?

De acuerdo con Roberto Capuano, responsable de Olinia, quien encabezó la presentación, el primer auto eléctrico mexicano tendrá sus primeras entregas para el verano de 2027.

Además de trabajar junto con la Secretaría de Energía más de 2 mil puntos de carga para este auto, en una primera etapa en tres estados de la república:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México

Puebla

De igual forma, adelantaron que terminando el Mundial 2026 en México presentarán el siguiente modelo de la producción de Olinia, “Olinia cargo”, un vehículo destinado al transporte de mercancías.