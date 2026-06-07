Donald Trump vuelve a estar en medio de la polémica tras abandonar una entrevista con Kristen Welker de NBC, esto luego de ser cuestionado sobre las pruebas del supuesto fraude en las elecciones de 2020.

Durante los cuestionamientos, Donald Trump se levantó bastante molesto tras la insistencia de Kristen Welker acerca del tema de las elecciones de 2020 y la falta de datos sobre el fraude.

Donald Trump enfureció con NBC por cuestionarlo sobre las elecciones de 2020

El evento sucedió durante el programa “Meet the Press” de NBC conducido por la periodista Kristen Welker, quien aprovechó el espacio para cuestionar a Donald Trump sobre sus afirmaciones de fraude en 2020.

Donald Trump abruptly ends interview with NBC's Kristen Welker after she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged.



“You’re either crooked or you’re stupid. Let’s call it quits. Because I’ve had enough. Thank you darling."pic.twitter.com/suRBTJFr7c — NewsWire (@NewsWire_US) June 7, 2026

Todo comenzó cuando Kristen Welker de NBC le cuestionó a Donald Trump si era justo que las personas que agredieron a policías en el asalto al Capitolio de 2021 deberían de recibir dinero de indemnización.

Recordando que Donald Trump creó el fondo “anti instrumentalización”, el cual destinó 1.8 mil mdd del Departamento de Justicia, a lo que respondió que debían de ser compensadas por ser agredidas por policías corruptos.

Luego, al mencionar la falta de pruebas del supuesto fraude de 2020, Donald Trump se negó a dar más datos, limitándose a decir que “hay pruebas”.

Sin embargo, ante la insistencia de la entrevistadora, el mandatario decidió terminar la entrevista, levantándose visiblemente furioso.

Donald Trump acusó de corrupto al canal NBC

Dadas las preguntas de Kristen Welker sobre las elecciones de 2020, Donald Trump atacó verbalmente tanto a la entrevistadora como a la NBC, señalando de corrupto al canal.

“Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta y ‘Meet the Press’ es corrupta”, fueron las palabras de Donald Trump a la NBC antes de retirarse del set.

Donald Trump abandona entrevista (Especial)

Sin embargo, Kristen Welker señaló que fuera de cámaras, el canal logró negociar una nueva entrevista con el presidente de Estados Unidos.

Los cuestionamientos de NBC surgen de las constantes afirmaciones de Donald Trump sobre un fraude en las elecciones de 2020, donde perdió ante Joe Biden.

No obstante, en más de 6 años el mandatario no ha dado ninguna prueba contundente de esto, a pesar de que señala que hay datos “irrefutables” de lo sucedido.