Karely Ruiz fue la última invitada a Supernova Génesis 2026, pero la creadora de contenido no asistió a la ceremonia de pesaje este sábado 25 de abril, rumbo a su pelea ante Kim Shantal.

De cara al evento que se realizará en la Arena Ciudad de México, Karely Ruiz no asistió físicamente a la ceremonia de pesaje de Supernova Génesis 2026.

¿Por qué no asistió Karely Ruiz a la ceremonia de pesaje de Supernova Génesis 2026?

La polémica por la ausencia de Karely Ruiz en la ceremonia de pesaje de Supernova Génesis 2026 no tardó en explotar en las redes sociales, por lo que tuvo que aclararse el tema.

Los organizadores informaron que Karely Ruiz no pudo asistir a la ceremonia de pesaje, debido a compromisos de agenda pactados antes de confirmar su participación en Supernova Génesis 2026.

Versión confirmada a través de una historia en Instagram, en la que explicó que tenía un evento programado en Tuxtepec.

Karely Ruiz aclaró la razón por la que no llegó a la ceremonia de pesaje (@Karely Ruiz)

Karely Ruiz si realizó su pesaje para la pelea en Supernova Génesis 2026

A pesar de que Karely Ruiz no asistió a la ceremonia oficial de pesaje para Supernova Génesis 2026, se confirmó que la creadora de contenido realizó su pesaje ante la comisión encargada, registrando 55 kg, para cumplir con lo acordado para su pelea.

Al respecto, Kim Shantal, rival de Ruiz, quien sí asistió y cumplió con el peso, expresó su descontento y exigió ver el registro oficial del peso de Karely para asegurar que no haya irregularidades antes del combate.

Hora y canal para ver Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis 2026 confirmó que la influencer Karely Ruiz tomará el lugar de Lupita Villalobos y peleará contra Kim Shantal.

La creadora de contenido, Lupita Villalobos, renunció a su pelea contra Kim Shantal tras presentar problemas de salud.