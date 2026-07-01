La cuenta regresiva para el duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ya comenzó, y Harry Kane encendió la previa con declaraciones contundentes.

“México es tan grande como puede ser en la Copa del Mundo. El ambiente será increíble, será difícil por muchas razones diferentes, pero en última instancia, esto es si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por juegos difíciles y muy buenos equipos y México está en casa”. Harry Kane, futbolista de Inglaterra.

El capitán Harry Kane llega como una de las principales amenazas para la defensa mexicana, gracias a su capacidad goleadora y liderazgo.

México, por su parte, afronta el partido con confianza tras eliminar a Ecuador y con figuras en gran momento.

El encuentro México vs Inglaterra definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

¿Harry Kane será una amenaza en la cancha para la Selección Mexicana?

Harry Kane llega al partido México vs Inglaterra como una de las principales amenazas para la defensa mexicana, pues su experiencia en competiciones internacionales, capacidad goleadora y liderazgo lo convierten en una pieza clave para las aspiraciones inglesas.

Por su parte, México afronta el encuentro con confianza tras eliminar a Ecuador y con figuras como Julián Quiñones, Jorge Sánchez, Gilberto Mora y Tala Rangel atravesando un gran momento.

Cabe mencionar que el choque entre mexicanos e ingleses definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final, duelo en el que México podría hacer historia si avanza de ronda.

Harry Kane lleva a Inglaterra a octavos y enfrentará a México (Butch Dill / AP Photo/Butch Dill)

¿Cuándo será el partido México vs Inglaterra?

México se enfrentará a Inglaterra en duelo de octavos de final del Mundial 2026 con el objetivo de seguir avanzando de ronda.

El partido México vs Inglaterra será el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, cuando dispute su pase a cuartos de final en el Estadio Banorte.