Inglaterra enfrentará el Mundial 2026 sin varias de sus figuras por decisión del entrenador de la selección Thomas Tuchel, quien dejó fuera de la convocatoria de 26 futbolistas a Phil Foden y Cole Palmer.

El defensa del Real Madrid Trent Alexander-Arnold, también quedó fuera del Mundial 2026, junto a Harry Maguire y Luke Shaw.

Figuras de Inglaterra que no van al Mundial 2026:

Phil Foden

Cole Palmer

Trent Alexander-Arnold

Harry Maguire

Luke Shaw

Convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026

Harry Kane y Jude Bellingham encabezan la convocatoria de Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra para el Mundial 2026.

Convocatoria de Inglaterra:

Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensas: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones

Mediocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice y Morgan Rogers

Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney y Ollie Watkins

Thomas Tuchel justtica por qué dejó fuera a figuras inglesas del Mundial 2026

Thomas Tuchel, entrenador de la selección de Inglaterra, recordó que desde el primer día fueron muy claros en que seleccionaría y construiría el mejor equipo posible, aunque no tenía que reunir a los 26 jugadores con más talento para el Mundial 2026.

Inglaterra intenta ganar su primer título masculino desde que levantó la Copa del Mundo en 1966.

“Los equipos ganan campeonatos. Es así de simple. Y lo que intentamos lograr en el verano solo puede lograrse como equipo” Thomas Tuchel, entrenador de la selección de Inglaterra

Las figuras de Inglaterra que no van al Mundial 2026

Phil Foden, dos veces jugador del año en Inglaterra, y Cole Palmer, uno de las estrellas de Inglaterra en la Eurocopa de 2024, se quedaron fuera del Mundial 2026.