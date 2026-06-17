Harry Kane y la Selección de Inglaterra cumplieron en su debut en el Mundial 2026 con un triunfo de 4-2 ante Croacia, en actividad del Grupo L del torneo.

Marcador: Inglaterra 4-2 Croacia

Con su doblete ante Croacia, Harry Kane llegó a 10 goles en Mundiales, aún lejos de los 16 que suman Miroslav Klose y Lionel Messi en el liderato.

Inglaterra vs Croacia: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra vs Croacia no decepcionaron y ofrecieron uno de los mejores partidos en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Inglaterra tomó dos veces la ventaja, pero Croacia no se rindió e igualó en el mismo número de ocasiones el marcador.

Así que tuvo que aparecer Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, para retomar el camino inglés al triunfo.

Cerca del final, Marcus Rashford anotó el 4-2.

Goles del partido Inglaterra vs Croacia:

Minuto 12: Harry Kane abre el marcador por la vía del penalti a favor de Inglaterra.

Minuto 36: Martín Baturina igualó el partido con gol de Croacia.

Minuto 42: Apareció de nuevo Harry Kane, y ahora con seco cabezazo adelantó a los ingleses.

Minuto 45+6: Antes de irse al descanso, Petar Musa finalizó una gran jugada para darle el empate a Croacia.

Minuto 47: Jude Bellingham le devolvió la ventaja, 3-2 a Inglaterra.

Minuto 85: Marcus Rashford sella el triunfo inglés, 4-2.

Jude Bellingham marcó el 3-2 a favor de Inglaterra sobre Croacia. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

¿Cómo va el Grupo L del Mundial 2026?

Tras ganar el primero partido del Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra es líder con 3 puntos.

Así va el Grupo L:

Inglaterra | 3 puntos

Croacia | 0 puntos

Ghana | 0 puntos

Panamá | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026?

Inglaterra y Croacia vuelven a jugar en el Mundial 2026 el martes 23 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.

Inglaterra vs Ghana y Panamá vs Croacia cerrarán la segunda jornada en el Grupo L del Mundial 2026.